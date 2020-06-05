Инициатором перехода Борковой, по информации URA.RU, является Виктор Шептий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ближайшее время депутат гордумы Екатеринбурга от «Справедливой России» Любовь Боркова перейдет во фракцию «Единой России», сообщил URA.RU информированный источник в городских структурах власти. По словам собеседников агентства, инициатором этого стал секретарь свердловского реготделения «Единой России» Виктор Шептий, а не мэр Екатеринбурга, как предполагалось ранее.

«ЕР» представлена в думе 19 депутатами из 36, но, поскольку депутат Олег Кагилев (находится в СИЗО) не может присутствовать и голосовать на заседаниях, фактическая численность фракции «ЕР» — 18 человек. «Москва всегда обращала внимание Шептия на то, что в думе Екатеринбурга должно быть большинство „Единой России“. И он, озаботившись отсутствием Кагилева, уговорил Боркову перейти в „ЕР“», — рассказал собеседник агентства.

При этом сам Шептий в разговоре с URA.RU отметил, что переход во фракцию «Единой России» — решение Борковой. По его мнению, депутаты гордумы понимают, что «наиболее тщательно все вопросы прорабатываются фракцией „Единой России“». Также он отметил, что не занимался политическими подсчетами. «Мы ориентируемся в первую очередь на мнение депутатов (от „ЕР“). А они к Любови Павловне относятся с уважением», — сказал Шептий.

Также известно, что Боркова является сторонником «Единой России». Получить ее комментарий на момент публикации не удалось. Руководитель думской фракции «Единой России» Ира Овчинникова рассказала URA.RU, что Боркова пока не подала заявление о смене фракции. «Но я давно приглашала Любовь Павловну в нашу фракцию, это достойный депутат. Думаю, она пополнит наши ряды», — сказала Овчинникова. Предполагается, что окончательное решение будет принято на заседании фракции «ЕР» в преддверии отчета главы города Александра Высокинского перед думой. Ранее единороссы предварительно одобрили его.

Ранее URA.RU писало о трех кандидатах на переход во фракцию «Единой России». Помимо Борковой (которая голосует солидарно с командой спикера гордумы Игоря Володина), назывались промэрские депутаты Михаил Вечкензин и Александр Колесников.