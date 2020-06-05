Эксперт: Россия не может отслеживать атомные подводные лодки США

ЕКС «Купол» непрерывно мониторит территорию США на предмет запуска ракет Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Российская спутниковая группировка системы предупреждения о ракетном нападении не способна отслеживать все пуски межконтинентальных баллистических ракет с территории США. В частности, она не может этого делать в случае пуска ядерного оружия американскими подводными лодками. Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт Виктор Мураховский.

«Единая космическая система у нас сформирована не полностью. Надо понимать, что ЕКС должна мониторить не только территорию США, но и районы боевого патрулирования американских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами», — заявил Мураховский.

Российская ЕКС «Купол» насчитывает четыре спутника «Тундра» на высокоэллиптических орбитах. Эта система позволяет непрерывно мониторить территорию США и предупреждать о запуске баллистических ракет. Аппараты выполняют свою задачу в полном объеме, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что система «Купол» позволяет привести комплексы воздушно-космической обороны РФ в боевую готовность для ответного удара по противнику, сообщает радио Sputnik.

В беседе с URA.RU полковник запаса Александр Жилин объяснил, как Россия может оказать безоружной перед ядерными ракетами США.

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