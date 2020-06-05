Работники Сабетты требуют отпустить их домой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В вахтовом поселке Сабетта сотрудники компании «АКС» устроили акцию протеста против руководства. Работники недовольны условиями труда и требуют, чтобы их отпустили домой. Видеозапись выступления опубликована в YouTube на канале «Сабетта. Северная жизнь».

В описании к ролику сказано, что протестующие требуют отправить их домой после трехмесячной вахты. «Мы уже свыше 90 дней [на вахте], нас никто менять не собирается. Мало того, повышения зарплаты никакого не было и не собирается», — заявляют бастующие. По их словам, они должны были отправиться домой в первых числах июня, однако руководство «АКС» не отпускает сотрудников домой. Работники указывают, что они не больны коронавирусом, и, согласно закону, оснований их удерживать на вахте нет.

«Отсюда можно вылететь только одним образом — нам говорят: „Увольняйтесь“. При увольнении еще две недели дают, чтобы мы отрабатывали. Только на каком основании мы отрабатываем, один бог знает», — утверждают вахтовики. Кроме того, они возмущены тем, что руководство игнорирует их просьбы и требования. Работодатель не предоставил им на время вахты никаких средств защиты от коронавируса, а гендиректор «АКС» Геннадий Трюхан ни разу не встретился с протестующими.

Получить комментарий «АКС» на момент публикации URA.RU не удалось, представители компании оказались недоступны для разговора. На почту предприятия отправлен запрос.

Компания «Арктик Катеринг Сервис» («АКС») является подрядчиком проекта «Ямал СПГ». Компания занимается обслуживанием вахтового поселка, обеспечивает питание и уборку.

В середине мая десятки вахтовики Сабетты также выходили на акцию протеста с требованием отправить их домой. Работники сдали тесты на коронавирус, выдержали двухнедельный карантин, однако компания «Велесстрой» отказалась отправлять их по домам и разглашать результаты взятых у них анализов. До этого из-за условий работы во время эпидемии бунтовали вахтовики на Чаяндинском месторождении в Якутии.