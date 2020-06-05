Похороны Таушанкова прошли в Екатеринбурге в четверг Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Бойцы Росгвардии застрелили магазинного вора при штурме квартиры

Следственный комитет установил, как использовалось огнестрельное оружие при штурме Росгвардией квартиры в Екатеринбурге, в результате которого был убит ее хозяин. Бойцы спецназа сделали 7 выстрелов, три пули попали в тело Владимира Таушанкова, одна задела его по касательной, сообщает Telegram-канал LifeShot.

В приведенных данных со ссылкой на следственный комитет сообщается, что мужчина, который до этого, предположительно, похитил четыре рулона обоев, а затем прыснул из газового баллончика в лицо полицейскому, встретил бойцов СОБР в коридоре, размахивая ножом, а также вновь использовав газовый баллончик.

Стрельба по нападавшему при этом велась через частично открытую дверь, следует из положения входных отверстий на металле. По предварительным данным, стрельба велась по ногам и в область живота.

Отметим, что ранее пресс-служба Росгвардии сообщала, что «При входе в квартиру спецназа подозреваемый держал в руках направленный в их сторону предмет, внешне похожий на автоматическое оружие, высказывал угрозы в адрес сотрудников СОБРа и вел себя агрессивно. В результате в сложившейся обстановке, воспринимая его действия как реально опасную ситуацию, решили открыть огонь».

URA.RU сообщало, что 1 июня при штурме квартиры в Екатеринбурге был застрелен 27-летний Владимир Таушанков, Следственный комитет проверяет действия сотрудников Росгвардии, дело находится на контроле прокуратуры.