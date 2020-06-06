Малышева отправилась после изоляции на шопинг в элитный ТЦ

Телеведущая раскритиковала некоторые бренды Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая и врач Елена Малышева после изоляции отправилась в ЦУМ за брендовыми нарядами. Видео прогулки теледоктор опубликовала в Instagram-сторис.

В кадре Малышева прогуливается по торговым залам и оценивает новые коллекции. Некоторые бренды телеведущая раскритиковала. Так, пройдя мимо босоножек Fendi, она назвала их башмаками, а увидев сумки итальянского бренда, произнесла: «какие-то гигантские». Демонстрируя желтый шелковый костюм, телеведущая назвала пижамный стиль, который сейчас в моде, странным.

Единственное, что понравилось телеведущей, — это коллекция Дрис Ван Нотен. Она призналась, что один из ее костюмов сшит по образцу «шедевра» бельгийского дизайнера.

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