Путин передал Ростуризм под прямой контроль Мишустина

Ростуризм будет проверять работу туроператоров Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ростуризм переходит из ведения Минэкономразвития под прямое руководство премьер-министра Михаила Мишустина. Соответствующий указ, подписанный российским президентом Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить, что руководство деятельностью Федерального агентства по туризму осуществляет правительство Российской Федерации», — говорится в документе. Отмечается, что Ростуризм получил функции по выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма. Кроме того, он будет проверять работу туроператоров и осуществлять надзор за их объединениями в сфере выездного туризма.

Ранее глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова направила главам регионов России письма с призывом взять под персональный контроль поддержку туротрасли. Решением данной задачи, как напоминает RT, должно стать предоставление максимально возможных мер региональной поддержки.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.