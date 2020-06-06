Названа причина выхода России на плато позже других стран

Россия вышла на плато благодаря принятым мерам, считает ученый Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия вышла на плато, «может быть, не очень быстро» по сравнению с другими странами из-за нескольких факторов. В первую очередь, проблемой стали туристы, которые зная о начале пандемии, поехали за границу. Об этом заявил вирусолог, академик РАН Виктор Зуев.

«Также распространению инфекции способствовали „срывы режима“ самоизоляции, когда в начале мая люди массово выехали на шашлыки», — пишет телеканал «360». Вирусолог утверждает, что инфекция разносилась из-за передвижения людей по самой России, обладающей огромной территорией.

Россия вышла на плато благодаря принятым мерам, считает ученый. В частности, речь идет о масочно-перчаточном режиме и самоизоляции. Но очаги заболевания COVID-19, как отметил Зуев, продолжают возникать в отдельных регионах страны и сейчас, но их быстро «погасят» силами десанта врачей.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что Россия вышла на плато по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Она похвалила власти за большое количество тестов на коронавирус.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.