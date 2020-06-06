В США выступили против присутствия России в G7

Американские конгрессмены-демократы считают, что Россия представляет угрозу для страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В США группа конгрессменов-демократов попросила администрацию президента не включать Россию в G7. Соответствующее обращение они направили госсекретарю США Майку Помпео.

«Настоятельно рекомендуем и просим администрацию президента не отходить от политического вектора, подразумевающего исключение России из G7», — приводит текст письма RT. Конгрессмены считают, запрет на присутствие России в G7 должен действовать, пока не изменится политика страны на дестабилизацию США и других государств.

В письме говорится, что исключение России было правильным решением, поскольку страна представляла угрозу для мирового сообщества. Восстановление страны в G7 приведет к тому, что вся работа по противостоянию России сойдет на нет.

Американский президент Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным 1 июня заявил, что хочет пригласить на ближайший саммит G7 Россию, Австралию, Индию и Южную Корею. Также главы государств обсудили вопросы борьбы с коронавирусом, напоминает агентство Nation News. В G7 («Большая семерка») входят США, Великобритания, Германия, Канада, Италия, Япония и Франция.

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