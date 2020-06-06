Пушков оценил эффект от протестов в США

Алексей Пушков уверен, что протесты стихнут задолго до выборов президента США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Протесты в США, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, не приведут к социальной революции в стране, заявил сенатор от Пермского Края Алексей Пушков. По его словам, эффект от происходящего постепенно сойдет на нет.

«В США этническая „бомба“ взрывается регулярно. Поэтому не думаю, что мы находимся на пороге американской социальной революции. На мой взгляд, протесты начнут успокаиваться», — заявил он в интервью «Парламентской газете». Пушков добавил, что ситуация стабилизируется еще до выборов президента США в ноябре.

Сенатор отметил, что происходящие протесты не помогут избежать расовых конфликтов в будущем. Однако в этот раз дело полицейских, которые причастны к убийству Флойда, может стать показательным, а сам процесс будет довольно жестким, считает Пушков.

Протесты в США начались из-за смерти Флойда, который скончался после жесткого обращения полиции при задержании. Американцы устраивают демонстрации против расизма и полицейского насилия. Полицейских, которые задерживали Флойда, уволили, сейчас им предъявлены обвинения в убийстве, пишет агентство Nation News.

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