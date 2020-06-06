На самоизоляции россияне предпочитают пиво и вино

Вино стало вторым по популярности алкогольным напитком этой весной Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Чаще всего во время самоизоляции россияне покупали пиво и вино. Об этом свидетельствует анализ фискальных чеков о продаже алкоголя с марта по май, который провели в компании «Такском».

Пиво стало самым продаваемым алкогольным напитком во время самоизоляции, на втором месте находится вино. «Далее, как показали результаты исследования, идут водка, сидр и коньяк», — пишет RT.

По данным аналитиков, в целом продажи алкоголя весной упали на 17% по сравнению с прошлым годом. Например, продажи водки снизились на 26%, а шампанское стали покупать на 33% меньше. Рост продаж показал только сидр, его стали покупать на 3% чаще.

Ранее аналитики выяснили, что во время самоизоляции средний чек в алкомаркетах снизился на 14% и составил 366 рублей. При этом россияне весной стали чаще приобретать крепкий алкоголь в большой таре объемом 0,6 или 1,2 литра. Эксперты уже прогнозируют, что из-за пандемии коронавируса и всех введенных ограничений потребление алкоголя в мире резко снизится, пишет агентство Nation News.

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