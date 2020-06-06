В ЯНАО коронавирус нашли еще у 42 человек

Коронавирус найден у 42 ямальцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки коронавирус нашли у 42 жителей ЯНАО. Об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«ЯНАО — 42 [новых случаев заражения]», — уточняют в оперштабе. За сутки в регионе нет ни одного летального исхода, 36 человек смогли излечиться.

Всего с начала пандемии в ЯНАО вирус нашли у 2 621? жителей. Вылечились 1 376 человек, еще 11 скончались.