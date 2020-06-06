05 июня 2020
04 июня 2020

В ЯНАО коронавирус нашли еще у 42 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Лаборатория Роспотребнадзора Свердловской области. Екатеринбург, прием анализов, Экспертиза, коронавирус, covid-19, covid19, проверка на вирусы
Коронавирус найден у 42 ямальцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки коронавирус нашли у 42 жителей ЯНАО. Об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«ЯНАО — 42 [новых случаев заражения]», — уточняют в оперштабе. За сутки в регионе нет ни одного летального исхода, 36 человек смогли излечиться.

Всего с начала пандемии в ЯНАО вирус нашли у 2 621? жителей. Вылечились 1 376 человек, еще 11 скончались.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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