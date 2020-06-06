Пенсионерам дали советы, как не попасться на уловки мошенников

С пенсионеров требуют деньги за якобы положенные выплаты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пенсионерам стоит быть бдительными и не реагировать на звонки и сообщения о перерасчете пенсий, так как этим занимаются мошенники. Об этом URA.RU рассказал судебный эксперт по цифровой безопасности, эксперт Федерации судебных приставов России Артем Соколов.

Ранее ГУ региональной безопасности по Московской области сообщило о резком росте числа обращений от граждан в связи с «перерасчетами пенсий». Мошенники, в том числе от имени Пенсионного фонда России, сообщают старикам о якобы положенных выплатах, а за подачу заявления и юридическое сопровождение требуют от 20 до 900 тысяч рублей.

«Нельзя реагировать на подобные звонки и сообщения и выполнять действия, о которых в них просят. Если вам звонят или пишут сообщение от имени Пенсионного фонда или какой-либо другой организации, нужно сразу же перезвонить по официальному номеру учреждения и уточнить всю информацию. Если вам звонит лицо, представляющееся сотрудником банка или ПФР, стоит спросить его имя, фамилию и добавочный номер. В таком случае мошенник либо поведет себя неадекватно и положит трубку, либо попытается увести разговор в другое русло», — рассказал URA.RU Соколов.

В случае, если человек поддался на уловки злоумышленников и выполнил требуемые действия, переведя деньги, стоит немедленно обратиться в свой банк с заявлением об ошибочном переводе. Кроме того, необходимо написать заявление в правоохранительные органы. «Если это Сбербанк или другой банк, клиентом которого вы являетесь, а вы успели подать заявление быстро, то деньги могут вернуть. Но медлить не стоит — через пять дней вернуть средства уже может не получиться. А копия заявления о возбуждении дела может потребоваться банку, чтобы вернуть деньги», — заключил специалист.

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