Коллега Захаровой не исключил провокаций НАТО к параду Победы

Военные силы НАТО могут предпринять провокационные действия, когда в России будет парад Победы. Такое предположение высказал заместитель главы МИД РФ Александр Глушко.
«Полной уверенности быть не может в свете того, как в НАТО планировали пик военной активности к 9 мая», — сказал Глушко в интервью ТАСС. Замминистр выразил надежду, что здравый смысл все же возобладает. Однако, по его словам, Москва пока не видит готовности НАТО отказаться от военных учений вблизи российских границ.
Парад Победы, который был отложен из-за пандемии коронавируса, в этом году пройдет 24 июня, напоминает агентство Nation News. Президент России Владимир Путин сделал это день выходным, уточняет телеканал 360.
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