05 июня 2020
04 июня 2020

В Пермском крае назвали условие для проведения парада Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад победы 9 мая. Пермь
Пермский край пока не готов к проведению парада Победы Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Парад, по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, состоится в Перми, когда позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация. Об этом в ходе совещания оперштаба заявил врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.

«Сейчас главное — позаботиться о здоровье и жизни пермяков, победить коронавирус. Поэтому все домыслы в западной прессе, что в Пермском крае якобы отказались от парада Победы — не соответствуют действительности. Мы его проведем, когда будет безопасно», — сказал Махонин. Он отметил, что в регионе планируется провести и шествия «Бессмертного полка» при улучшении эпидситуации.

Ранее президент страны Владимир Путин объявил о том, что парад Победы состоится 24 июня. Основной костяк участников в нем составят военнослужащие с иммунитетом к новому коронавирусу. В Пермском крае возможной датой проведения парада в честь 75-летия Победы называлось 3 сентября.

URA.RU писало, что в Пермском крае выявлено 2011 человек, заразившихся коронавирусом. Краевые власти приняли решение продлить режим самоизоляции до 15 июня, смягчив при этом ограничительные меры.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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