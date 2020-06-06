Стрелков ответил, станет ли Донбасс полем битвы для ЧВК

Игорь Стрелков отметил, что и без ЧВК жертвами украинских военных становятся десятки людей ежемесячно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Украинские частные военные компании (ЧВК) могут использовать военное столкновение на Донбассе как полигон. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за разработку властями страны законопроекта о частных военных компаниях. Глава государства напомнил, что на данный момент существует два законопроекта, которые пока не зарегистрированы в Верховной Раде.

По словам Стрелкова, украинские ЧВК могут расценить боевые действия на Донбассе как полигон. «Вопрос только в том, что и без всяких ЧВК Донбасс ежедневно обстреливается вооруженными силами и нацгвардией Украины. Ежедневно. Если вы смотрите мою страницу, я каждый месяц печатаю новый список погибших, и причем, как правило, он оказывается неполным. Это где-то 30-40 человек в месяц», — сказал URA.RU Стрелков.

Бывший министр обороны ДНР отметил, что ЧВК может быть легализовано для того, чтобы выполнять те задачи, которые официальная армия страны позволить себе не может. «Я не знаю, зачем ЧВК Зеленскому, но во всем мире частные военные компании — это фактически запасные армии для политических властей, которые выполняют те задачи, которые официальной армии по какой-то причине выполнять не удобно. Соединенные Штаты, обладающие мощнейшими в мире вооруженными силами, используют огромное количество ЧВК, поскольку это выгодно», — объяснил Стрелков.

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