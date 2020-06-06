Пригожин попросил ученых не проводить исследования среди лысых

Продюсер уверен, что облысение не влияет на особенности здоровья Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский продюсер Иосиф Пригожин предложил ученым проводить исследования среди позитивных людей, а не изучать лысых мужчин. Так он прокомментировал научную работу сотрудников американского университета Брауна, которые выяснили, что более серьезные осложнения от коронавируса встречаются среди мужчин с облысением.

«Что они там обнаружили, какое это отношение имеет к лысым или волосатым? Я точно не по этим гайкам», — заявил Пригожин в беседе с Nation News.

Шоумен подчеркнул, что никогда не слышал о каких-либо особенностях здоровья, вызванных облысением. Пригожин уверен, что здоровье человека зависит, прежде всего, от правильного питания, правильного существования и позитивного настроения. По его словам, человек с добрым сердцем живет на 100% дольше чем тот, в ком живет ненависть.

«Злоба поедает человека. Это самый большой грех и самое большое заболевание человека. Это и есть коронавирус, когда один готов сожрать другого во имя собственных интересов», — считает продюсер.

Ранее Иосиф Пригожин пожаловался на бедственное положение артистов в период пандемии. Тогда его высмеяли его коллеги Сергей Шнуров и Иван Охлобыстин, а партия «Коммунисты России» направила продюсеру и его супруге, певице Валерии по пачке лапши быстрого приготовления в качестве гуманитарной помощи. Позже Пригожин назвал трусами тех, кто критиковал его заявление, но отказался общаться с ним лично.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.