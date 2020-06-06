В Пермском крае нашли ребенка, который три дня провел в тайге

Мальчик уехал в лес на велосипеде и не вернулся домой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пропавшего на севере Пермского края 10-летнего мальчика нашли живым. В последний раз его видели 3 июня. Об этом URA.RU сообщила координатор оперативного штаба.

«Его нашли, все в порядке. Состояние удовлетворительное. Его сразу же увезли в больницу в Гайны», — рассказала собеседник агентства. Она уточнила, что родители мальчика пока его не видели. До тех пор, пока родители не подтвердят, что это их ребенок, статус розыска не будет изменен на «найден».

На севере Пермского края 3 июня пропал 10-летний мальчик из поселка Лель. Вечером того дня он поехал на велосипеде к реке с двумя приятелями. Однако они возвращались домой разными путями: его друзья пошли пешком, а он поехал на велосипеде. Когда мальчик не вернулся домой, родители организовали поиски самостоятельно, но к ночи сына не нашли. Затем поиски начали сотрудники полиции, лесники и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона. Позднее к поискам подключились сотрудники краевой службы спасения, кинологи с собаками, работники администрации, лесничества, местные жители и волонтеры.

Ранее в разговоре с URA.RU местный житель предположил, что на мальчика мог напасть медведь. Он также уточнил, что семья, в которой живет ребенок, приехала в поселок на лето из города Краснокамска. Отец мальчика работает вахтовым методом на лесозаготовке.

СУ СКР возбудило уголовное дело по факту исчезновения ребенка по статье «убийство» (п «в» ч 2 ст 105 УК РФ), указано на сайте ведомства.