Министр спорта отказывается платить профессиональным спортсменам

Олег Матыцин считает, что спортсмены должны искать себе спонсоров Фото: Анна Майорова © URA.RU

Расходы на профессиональный спорт из федерального бюджета должны сокращаться, заявил министр спорта России Олег Матыцин. По его мнению, в условиях кризиса, профессиональные спортсмены и тренеры должны «искать новые модели жизни».

«Экономика страны испытывает очень серьёзное напряжение. Профессиональный спорт должен искать новые модели жизни и работы в этих условиях. Со стороны Министерства спорта мы готовы оказывать всемерное содействие», — заявил Матыцин в эфире радио «Маяк».

Матыцин уточнил, что все, кто причастен к профессиональному спорту, должны искать модели взаимодействия с бизнес-сообществом. «Сегодняшний кризис, связанный с пандемией, он, наверное, еще более сделает активным этот процесс формирования новых моделей», — подчеркнул министр.

Олег Матыцин главой Минспорта РФ был назначен в январе 2020 года, сменив на этом посту Павла Колобкова. Ранее новый глава Минспорта поддержал подготовку к Универсиаде в Екатеринбурге.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.