В организации считают, что план правительства может привести к ухудшению экологии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

План правительства по восстановлению экономики может привести к ухудшению экологии и «идет вразрез» с поручением Путина по изменению законов об охране природы, данным после разлива топлива в Норильске. Так считают представители российского отделения Greenpeace. Информация появилась на сайте организации.

«Ослабление экологического законодательства в будущем может привести к чрезвычайным ситуациям, аналогичным аварии 29 мая 2020 года в Норильске, ухудшению состояния окружающей среды и гораздо большим затратам на ее восстановление, чем сэкономленные средства при исключении необходимых природоохранных мероприятий», — говорится в сообщении.

В организации считают, что представленный план совершенно нежизнеспособен с точки зрения необходимых структурных изменений в экономике, так как не учитывает глобальное изменение климата и международный тренд на низкоуглеродное развитие. Представители организации просят президента России Владимира Путина исключить из Общенационального плана положения, способствующие усугублению экологической ситуации в России, а также усилить государственную экологическую экспертизу и оценку влияния на окружающую среду.

Ранее сообщалось, что Путин поручил внести изменения в природоохранное законодательство после ЧП в Норильске. Депутаты должны внести в природоохранное законодательство изменения, которые не позволят повторяться таким ситуациям до конца весенней думской сессии, напоминает Nation News

Разлив дизельного топлива произошел в Норильске 29 мая на территории ТЭЦ-3 («дочка» «Норникеля»). Причиной ЧП стала разгерметизация резервуара. Из-за аварии в Красноярском крае был введен режим ЧС федерального уровня, пишет RT.

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