Маску мне рекомендуется использовать при заплывах на скорость Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Японии придумали маску, защищающую от коронавируса в бассейне. Об этом сообщает газета The Asahi Shimbun.

«Изделие по форме похоже на обычную медицинскую маску, только изготовлено оно из ПВХ и имеет жесткое ребро посередине вдоль линии носа», — пишет ТАСС. Отмечается, что конструкция маски создает внутри пространство для воздуха. То есть при плавании человек в такой маске сможет дышать. Однако изобретение не рекомендуется использовать при заплывах на скорость.

Устройство маски придумал бывший профессиональный пловец, глава компании Rockin pool Дзюнъе Нисигаве. Он создавал маску для инструкторов школ плавания. Изобретение уже появилось в продаже. Набор из 10 масок стоит около 270 долларов. Подчеркивается, что производство антикоронавирусных масок для плавания началось в апреле. С того времени по всей Японии было заказано более 16 тысяч наборов.

Напомним, что в Японии бассейны открывались по мере снятия режима чрезвычайной ситуации. Японцы уверены, что риск распространения коронавируса через воду крайне низкий.

скрин с сайта газеты The Asahi Shimbun

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