Россияне отдают предпочтение Крыму и Краснодарскому краю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В мае траты россиян на бронирование отелей выросли на треть. Об этом говорится в исследовании оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

«Средний чек покупки в категории „отели“ составил 1 610 рублей, что на 13% выше, чем в апреле. Объем продаж при этом вырос на 30%», — приводит слова аналитиков РИА «Новости». Директор «Протекс-Отель» Роман Аверин уточнил, что в основном россияне отдают предпочтение курортным регионам РФ, таким как Крым и Краснодарский край.

Меньший спрос зафиксирован на небольшие отели рядом с крупными городами. Также Аверин добавил, что лето и 2020 год станут периодом «проверки на прочность» гостинично-курортного бизнеса в стране.

Раннее российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил популярные туристические направления для отдыха летом 2020 года в период пандемии коронавируса. Согласно исследованию, россияне в основном выбирают для отдыха Крым, Краснодарский край, Ленинградскую область, Санкт-Петербург, города «Золотого кольца России», Карелию, а также башкирские курорты Банное и Абзаково, пишет агентство Nation News.

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