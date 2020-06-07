06 июня 2020
05 июня 2020
04 июня 2020

В Тюменской области количество новых зараженных пошло на спад

© Служба новостей «URA.RU»
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Тридцать третий день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, маска на лицо, девушка в маске
За день выздороветь смогли 16 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в Тюменской области зарегистрировано 35 новых коронавирусных больных. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

«За минувшие сутки: 35 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии — 1 908)», — говорится в сообщении. Отмечается, что также за день выздороветь смогли 16 человек. При этом шесть человек находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

В обсерваторе на данный момент расположены 134 человека. А 1 918 жителей области остаются под наблюдением врачей. Еще 3 422 человека находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе от сопутствующих заболеваний скончалось 11 пациентов с COVID-19. За 5 июня в Тюменской области коронавирус нашли у 39 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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