В Тюменской области нашли десятки новых больных коронавирусом

В Тюменской области подтвердились новые случаи заражения COVID-19 Фото: Анна Майорова © URA.RU

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В Тюменской области за последние сутки коронавирус был выявлен у 39 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание было диагностировано у 1873 жителей региона.

«За последние сутки коронавирус выявлен у 39 жителей Тюменской области», — сообщили в оперативном штабе.

За все время распространения инфекции вылечиться удалось 1047 жителям региона, все еще заражены 815 человек. С начала пандемии в Тюменской области скончались 11 человек.

Ранее власти региона заявляли о снижении темпов заражения COVID-19 в Тюменской области. В региональном Роспотребнадзоре говорили, что после 20 июня жителей региона ждет массовая проверка на иммунитет к COVID-19.