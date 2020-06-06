05 июня 2020
04 июня 2020

В Тюменской области нашли десятки новых больных коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области подтвердились новые случаи заражения COVID-19 Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области за последние сутки коронавирус был выявлен у 39 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание было диагностировано у 1873 жителей региона.

«За последние сутки коронавирус выявлен у 39 жителей Тюменской области», — сообщили в оперативном штабе.

За все время распространения инфекции вылечиться удалось 1047 жителям региона, все еще заражены 815 человек. С начала пандемии в Тюменской области скончались 11 человек.

Ранее власти региона заявляли о снижении темпов заражения COVID-19 в Тюменской области. В региональном Роспотребнадзоре говорили, что после 20 июня жителей региона ждет массовая проверка на иммунитет к COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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