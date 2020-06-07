Владелец заведения отрицает, что рассылал приглашения на вечеринку Фото: Дарья Попова © URA.RU

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Минувшей ночью сотрудники полиции и Росгвардии стянули силы к екатеринбургскому ночному клубу Fame, расположенному на Бажова, 193. Неизвестные сообщили, что в заведении устроили ЛГБТ-вечеринку, несмотря на карантин. Однако, когда силовики прибыли в клуб, в нем никого не оказалось.

Информация о закрытой вечеринке появилась в одном из местных telegram-каналов. Сообщалось, что на мероприятие пригласили всего 20-30 человек, однако каждый мог привести с собой еще двоих. На случай визита силовиков, организаторы приготовили «пути отступления» через подвал.

По словам уральского журналиста Дмитрия Фоминцева, к вечеринке организаторы клуба готовились заранее. «Клуб Фэйм, рассылку жахнули еще со среды, вчера должна была быть вечеринка, закрытая. По одной информации она состоялась после того, как уехали полицейские вместе с [общественником] Димой Чукреевым, по другой — ничего не было, но факт остается фактом — надо проверить мобильные телефоны, если все-таки тусили, то должны отвечать согласно закону», — рассказал он URA.RU.

Хозяин клуба Андрей Васильев заявил, что никакой вечеринки не планировалось и флаеры они никому не рассылали. «Кто-то сделал рассылку о том, что у нас проходит незаконная вечеринка. Один из наших гостей — Дмитрий Фоминцев, написал во все инстанции, что будет нарушение самоизоляции. Но самой вечеринки не было», — поделился он с корреспондентом агентства.

Общественник Дмитрий Чукреев, участвовавший в проверке, тоже отрицает, что в клубе была вечеринка: «Когда мы прибыли на место вместе с сотрудниками полиции, признаков проведения вечеринки не было — люди у главного входа не толпились. Не скажу, состоялась ли она в итоге — мы уехали оттуда ориентировочно в час ночи». По его словам, о готовящемся мероприятии он также узнал в Telegram.

В пресс-службах Управления МВД по Екатеринбургу и региональной Росгвардии не удалось получить оперативный комментарии об этой проверке. Корреспондент агентства направил официальные запросы.