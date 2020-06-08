07 июня 2020
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В Кургане арестовали инспектора Ростехнадзора. Его подозревают в получении взятки

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
В Кургане подозреваемого в коррупции инспектора Ростехнадзор отправили в СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский городской суд избрал меру пресечения госинспектору Ростехнадзора, задержанному по подозрению в получении взятки. Мужчину арестовали. Об этом URA.RU рассказали в суде.

«Курганский городской суд определил для подозреваемого срок содержания под стражей сроком на два месяца, по 2 августа», — уточнили в суде. О мере пересечения в виде ареста ходатайствовал следователь областного управления Следственного комитета, который занимается расследованием уголовного дела (ст. 290 УК РФ).

Госинспектора Ростехнадзора задержали 4 июня. По данным следствия, в 2018—2019 годах он оказывал покровительство компании, занимающейся продажей газа на автозаправочной станции. От директора этой компании в виде банковских переводов подозреваемый якобы получил не менее 350 тысяч рублей. Факт был выявлен сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что задержание может быть связано с арестом другого сотрудника курганского отдела Ростехнадзора. Его в ноябре также задержали по подозрению в получении взяток. Он оказывал покровительство челябинской компании «Комплексные решения. При выявлении нарушений инспектор требовал от руководителей организаций заключать с компанией «Комплексные решения» договор о прохождении экспертиз промышленной безопасности.

В апреле по подозрению в получении взяток в Челябинске также задержан сотрудник Ростехнадзора и его бывший коллега. До этого был арестован начальник Магнитогорского территориального отдела Владимир Скрыпников.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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