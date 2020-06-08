07 июня 2020
06 июня 2020
05 июня 2020

Источник: в Челябинской области отдел СКР ушел на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Болезнь выявили при плановом тестировании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В следственном отделе СКР по городу Верхний Уфалей (Челябинская область) введен карантин по коронавирусу, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. Перед этим инфекция была выявлена у нескольких сотрудников отдела.

«Анализы, сделанные на прошлой неделе, дали положительный результат для нескольких человек. Каких-то внешних проявлений болезни при этом у них не отмечается. Отдел переведен на карантин», — пояснил собеседник. В пресс-службе следственного управления СКР по региону обещали прокомментировать ситуацию позднее.

По данным на 7 июня число зараженных коронавирусом в регионе составило 3847 человек с начала пандемии, включая 128 новых заражений. Скончались три человека, общее число умерших достигло 57.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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