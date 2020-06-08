Источник: в Челябинской области отдел СКР ушел на карантин

В следственном отделе СКР по городу Верхний Уфалей (Челябинская область) введен карантин по коронавирусу, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. Перед этим инфекция была выявлена у нескольких сотрудников отдела.
«Анализы, сделанные на прошлой неделе, дали положительный результат для нескольких человек. Каких-то внешних проявлений болезни при этом у них не отмечается. Отдел переведен на карантин», — пояснил собеседник. В пресс-службе следственного управления СКР по региону обещали прокомментировать ситуацию позднее.
По данным на 7 июня число зараженных коронавирусом в регионе составило 3847 человек с начала пандемии, включая 128 новых заражений. Скончались три человека, общее число умерших достигло 57.
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