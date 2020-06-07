В Челябинской области выросло количество инфицированных COVID-19

Общее количество инфицированных в регионе составляет 3847 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Еще 128 новых больных с коронавирусной инфекцией выявлено за минувшие сутки в Челябинской области. Общее количество инфицированных на утро 7 июня в регионе составляет 3847.

«На данный момент больных с COVID-19 — 1976 человек. 1801 пациент выздоровел и выписан из больниц», — сообщает минздрав Челябинской области. Только за прошедшие сутки выписаны 80 человек.

Три человека с COVID-19 скончались за минувшие сутки — это мужчина 81 года и две женщины 76 и 77 лет.

«Все граждане с подтвержденным коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение», — напомнили в минздраве региона.

В области действуют ограничения и правила режима повышенной готовности, в том числе обязательный масочный режим в общественных местах.