06 июня 2020
05 июня 2020

В Челябинской области выросло количество инфицированных COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Общее количество инфицированных в регионе составляет 3847 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Еще 128 новых больных с коронавирусной инфекцией выявлено за минувшие сутки в Челябинской области. Общее количество инфицированных на утро 7 июня в регионе составляет 3847.

«На данный момент больных с COVID-19 — 1976 человек. 1801 пациент выздоровел и выписан из больниц», — сообщает минздрав Челябинской области. Только за прошедшие сутки выписаны 80 человек.

Три человека с COVID-19 скончались за минувшие сутки — это мужчина 81 года и две женщины 76 и 77 лет.

«Все граждане с подтвержденным коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение», — напомнили в минздраве региона.

В области действуют ограничения и правила режима повышенной готовности, в том числе обязательный масочный режим в общественных местах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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