В Челябинской области резко выросла безработица

Всплеск числа безработных пришелся на май Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

С начала марта и по состоянию на 8 июня число зарегистрированных безработных выросло практически в 2,5 раза. Об этом сообщили URA.RU в Главном управлении по труду и занятости населения региона.

«Количество официально безработных на 1 марта составляло 22 тыс. 239 человек. На 8 июня их стало 59781 человек», — сообщили в ведомстве. Коэффициент напряженности на рынке труда (соотношение ищущих работу и числа вакансий) к началу марта составлял 1,10, на 8 июня — 2,71.

Максимум безработных был зарегистрирован в мае — 23 тыс. 444 человека. В феврале на биржу труда встало чуть больше 5 тыс. южноральцев, в марте 4 тыс. 953 человека. За прошедшую неделю июня на учет встали 4089 человека. При этом большинством безработных регион обязан своей столице — в Челябинске встали на учет почти 25 тыс. горожан.

В режиме неполной занятости работают, по данным на начало месяца, 12,2 тыс. человек. Из них по причине связанных с коронавирусом введением ограничительных мер 7529 человек. При этом, как сообщили URA.RU в Федерации профсоюзов Челябинской области, порядка 95% предприятий на Южном Урале продолжали работать по неперерывному циклу на всем протяжении пандемии.