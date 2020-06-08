Заболевший медработник детсада №50 посещал еще два учебных учреждения Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюмени с начала пандемии выявлено двадцать очагов заражения коронавирусом, из них под наблюдением остались только четыре, остальные ликвидированы. Два их них — в больницах, один на производстве и еще один — в детском саду №50. Об этом во время брифинга заявил начальник отдела эпидемнадзора регионального управления Роспотребнадзора Тюменской области Александр Лютешев.

«В детском саду № 50 источником заражения стали два ребенка из одной семьи. В детском саду был проведен комплекс эпидемиологических мер», — сообщил он. Сотрудники были отстранены от работы, а дети отправлены на карантин домой, весь корпус обработали спецсредствами. Сколько было выявлено контактных лиц в учебном учреждении, чиновник не уточнил. Отвечая на вопрос журналистов, Александр Лютешев сообщил, что был выявлен заболевший медицинский работник, посещавший детский сад №50. При этом врач, у которой позже коронавирус подтвердился анализом, также работала еще в двух образовательных учреждениях — первом корпусе детского сада № 166 и лицее № 34.

Между тем родители детей из детсада № 50 беспокоятся о распространении инфекции. «Ребёнка отправили на домашний карантин, самоизоляцию. А нам, родителям, ничего подобного не указывали. То есть, потенциально дети могут болеть, а их родители могут от них заразиться и заразить, к примеру, своих коллег», — сообщили агентству родители на условиях анонимности. Они отметили, что не могут сесть на карантин, поскольку в данной ситуации больничный им не выпишут.

Еще один очаг COVID-19 был выявлен в инфекционной больнице по адресу ул. Ленина, 69 — там зарегистрировано семь случаев заболевания. С зараженными контактировали 123 человека, из них 88 — врачи, 35 — пациенты. Источником заражения стал пациент. Пострадало от пандемии еще одно лечебное учреждение — областная клиническая больница №1 по адресу ул. Семовских, 10. Здесь было выявлено 8 случаев заболевания.

Самый крупный очаг на данный момент — на заводе «Сибнефтемаш», где зарегистрировано 13 случаев заболевания, с больными контактировали 88 человек.

«Всего с начала пандемии зарегистрировано 20 очагов заболевания в организованных коллективах с общим числом пострадавших практически 500 человек, или 26% от всех зарегистрированных случаев заболевания на территории области», — отметил Александр Лютешев.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области зарегистрировано 1 908 случаев заражения коронавирусом.