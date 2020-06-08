Назван уральский регион, где больше всего безработных

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По итогам ноября 2019 года-января 2020 уровень безработицы в Курганской области составил 8,7%. Тогда это был самый высокий уровень безработицы по сравнению с другими регионами Урала. Курганская область была на 75 месте общероссийского рейтинга, на нижних строчках которого расположились регионы с самой высокой безработицей.

Также в Курганской области в феврале — апреле был отмечен самый низкий уровень занятости на Урале — 50,8% и самый низкий уровень участия в рабочей силе в УрФО — 55,1%. Уровень зарегистрированной безработицы в апреле в регионе составил 2,4%. Этот показатель у Курганской области выше, чем у других регионов Урала. В Тюменской области (без округов) он составил 2,1%, у остальных был еще ниже.

Самый низкий уровень безработицы на Урале был зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном круге — 1,8%. В Ханты-Мансийском автономном округе безработица была на уровне 2,5%, в Тюменской области (без учета округов) — 4,4%, в Свердловской — 5,2%, в Челябинской — 5,5%.

По данным выборочных исследований, в среднем, в феврале—апреле из 375,5 тысяч человек рабочей силы в области 29,6 тысяч было безработных (7,9%). По регионам УрФО средний уровень безработицы составил 4,8%.

Уровень безработицы в Курганской области в феврале—апреле 2020 года составил 7,9%. Данный показатель — самый высокий на Урале. Об этом сообщила Федеральная служба государственной статистики в своем докладе.

В Курганской области самый высокий уровень безработицы в УрФО за февраль—апрель 2020 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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