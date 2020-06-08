Инсайд: в ХМАО похитили шестнадцатилетнего подростка

Парня несколько часов катали в машине, требуя денег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следователи ХМАО проводят проверку по поводу сообщения о насильственном ограничении свободы подростка из Нижневартовска. Несколько парней обманом заманили своего знакомого в машину и требовали, чтобы он вернул долг, сообщил инсайдер в полиции Нижневартовска.

«Насколько я знаю, там встретились знакомые ребята. Ранее у них был конфликт между собой: один у другого деньги отобрал. Один парень постарше, другой помладше», — добавил собеседник.

Другой источник в правоохранительных органах подтвердил в разговоре с журналистом URA.RU, что все участники происшествия знакомы друг с другом. Один их них якобы должен был деньги другому и таким образом несовершеннолетние решили припугнуть должника. «Они посадили его в машину и полтора-два часа катали по городу, оказывая психологическое давление. После этого парень, вроде как, деньги все-таки отдал. Это информация проверяется», — рассказал собеседник, добавив, что полиция сейчас ищет ВАЗ сине-зеленого цвета, на котором предположительно передвигались подростки.

В следственном комитете официально сообщили, что проводят проверку по обстоятельствам временного удержания подростка, а также выясняют цели, мотивы и «иные преступные намерения», если таковые были у злоумышленников. По результатам этой проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU писало, что банда школьников-последователей АУЕ полгода терроризировала ХМАО. Они угоняли машины, на одной из которых уехали в Тюмень, где были задержаны полицейскими.