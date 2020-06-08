07 июня 2020
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Многодетный тюменец выиграл более 2 млн рублей в лотерею

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменец получил 2,3 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменец Тимофей Дюков выиграл в лотерею «Гослото» 2,3 млн рублей. Мужчина приобрел билет после того, как ему приснился выигрыш, сообщили в пресс-службе официального распространителя всероссийских государственных лотерей — компании «Столото».

«Мне приснился сон, что я выиграл миллион рублей. Утром вскочил с кровати и побежал прямиком к компьютеру за лотерейным билетом. Сумма выигрыша превысила мои ожидания», — приводят слова Тимофея Дюкова в пресс-службе. Деньги победитель уже потратил на ремонт в квартире, а также за счет них закрыл все свои кредиты.

Тимофей Дюков переехал в Тюменскую область несколько лет назад и сразу же открыл свою компанию, которая предоставляет услуги для нефтедобывающих компаний. Он — отец пятерых детей.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменская пенсионерка выиграла миллион рублей в лотерее. Деньги она планирует потратить на семейное путешествие по России после отмены самоизоляции по коронавирусу.

Тюменец купил билет после сна о выигрыше в лотерею
Фото: предоставлено компанией «Столото». Публикуется с разрешения победителя

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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