Комарова вызвала на разговор мэра, которым интересовались в ФСБ

Сам глава Мегиона по-прежнему недоступен для журналистов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Глава Мегиона Олег Дейнека, у которого ФСБ проводила обыски, вышел на работу и уже принял участие во встрече с губернатором ХМАО Натальей Комаровой. О точной причине сеанса связи пока не сообщается, но сам факт встречи подтвердили в приемной мэра.

«Дейнека сейчас на конференции с губернатором», — сообщили там в ответ на просьбу журналиста URA.RU связаться c главой.

В управлении информационной политики администрации Мегиона, руководитель которого с прошлой пятницы не отвечает на телефонные звонки, лишь подтвердили, что мэр вышел на работу, а его мобильный телефон изъят силовиками.

В пресс-службе СК по ХМАО отрицают факт работы следователей в администрации Мегиона. Дозвониться до пресс-службы управлении ФСБ по Тюменской области не удалось. Инсайдеры URA.RU говорят, что обыски в доме главы и высокопоставленных чиновников администрации, а также в их рабочих кабинетах, проводились в рамках расследования уголовного дела, связанного с приобретением муниципалитетом квартир для переселенцев. Глава города якобы проходит в этом деле в качестве свидетеля.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники следкома и ФСБ провели обыски в администрации Мегиона. Изымались документы в департаменте архитектуры, строительства и муниципальной собственности.