Сотрудник тюменского вуза вошел в Общественную палату РФ

Новый состав Общественной палаты РФ приступит к работе первого июля Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Советник ректора ТюмГУ Ольга Загвязинская стала членом Общественной палаты РФ седьмого созыва. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе университета. Там пояснили, что на новом посту она будет решать вопросы, связанные с профилактикой коррупции, экстремизма и терроризма в молодежной среде.

«Смысл моей общественной деятельности состоит в том, чтобы донести до каждого человека, что закон нужно уважать и знать его», — приводит слова Загвязинской пресс-служба ТюмГУ.

Там пояснили, что в центральный аппарат организации ее делегировала Общественная палата Тюменской области по итогам выборов на альтернативной основе.

Первое заседание Общественной палаты РФ с участием Загвязинской назначено на 1 июля.