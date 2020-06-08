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Сотрудник тюменского вуза вошел в Общественную палату РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Общественной палаты РФ (ОПРФ). 14 января 2015г, опрф, общественная палата, карандаши
Новый состав Общественной палаты РФ приступит к работе первого июля Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Советник ректора ТюмГУ Ольга Загвязинская стала членом Общественной палаты РФ седьмого созыва. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе университета. Там пояснили, что на новом посту она будет решать вопросы, связанные с профилактикой коррупции, экстремизма и терроризма в молодежной среде.

«Смысл моей общественной деятельности состоит в том, чтобы донести до каждого человека, что закон нужно уважать и знать его», — приводит слова Загвязинской пресс-служба ТюмГУ.

Там пояснили, что в центральный аппарат организации ее делегировала Общественная палата Тюменской области по итогам выборов на альтернативной основе.

Первое заседание Общественной палаты РФ с участием Загвязинской назначено на 1 июля.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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