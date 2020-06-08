Сотрудник тюменского вуза вошел в Общественную палату РФ

Советник ректора ТюмГУ Ольга Загвязинская стала членом Общественной палаты РФ седьмого созыва. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе университета. Там пояснили, что на новом посту она будет решать вопросы, связанные с профилактикой коррупции, экстремизма и терроризма в молодежной среде.
«Смысл моей общественной деятельности состоит в том, чтобы донести до каждого человека, что закон нужно уважать и знать его», — приводит слова Загвязинской пресс-служба ТюмГУ.
Там пояснили, что в центральный аппарат организации ее делегировала Общественная палата Тюменской области по итогам выборов на альтернативной основе.
Первое заседание Общественной палаты РФ с участием Загвязинской назначено на 1 июля.
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