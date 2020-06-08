07 июня 2020
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ФСБ расследует фейковый ремонт набережной в уральском городе

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство Дома Новой Культуры. Первоуральск, экскаватор, строительная техника, рабочий
Управление ЖКХ города оплатило невыполненные работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратуры и ФСБ установили, что подрядчики благоустроили набережную Нижне-Шайтанского пруда в Первоуральске с серьезными нарушениями. По материалам ведомств возбудили уголовное дело, сообщает прокуратура Свердловской области.

«В ходе визуального осмотра, произведенного в конце апреля 2020 года, установлено, что часть работ по благоустройству не выполнена: не закреплена тротуарная плитка, из-за чего тротуар подвергся разрушению, не обустроен газон, разрушено асфальтовое покрытие, повреждены бортовые камни, не до конца выполнены работы по обустройству пешеходных дорожек», — рассказал URA.RU Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

В ходе проверки выяснилось, что эти недоработки присутствовали и на момент подписания приемки работ и их оплаты. Установлено, что на благоустройство набережной было потрачено 22,9 млн рублей. Эти деньги были заплачены ООО «Реалдорстрой» заказчиком — управлением ЖКХ и строительства города, 4 декабря 2019 приняты работы, произведена оплата в полном объеме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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