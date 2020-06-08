ФСБ расследует фейковый ремонт набережной в уральском городе

Прокуратуры и ФСБ установили, что подрядчики благоустроили набережную Нижне-Шайтанского пруда в Первоуральске с серьезными нарушениями. По материалам ведомств возбудили уголовное дело, сообщает прокуратура Свердловской области.
«В ходе визуального осмотра, произведенного в конце апреля 2020 года, установлено, что часть работ по благоустройству не выполнена: не закреплена тротуарная плитка, из-за чего тротуар подвергся разрушению, не обустроен газон, разрушено асфальтовое покрытие, повреждены бортовые камни, не до конца выполнены работы по обустройству пешеходных дорожек», — рассказал URA.RU Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.
В ходе проверки выяснилось, что эти недоработки присутствовали и на момент подписания приемки работ и их оплаты. Установлено, что на благоустройство набережной было потрачено 22,9 млн рублей. Эти деньги были заплачены ООО «Реалдорстрой» заказчиком — управлением ЖКХ и строительства города, 4 декабря 2019 приняты работы, произведена оплата в полном объеме.
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