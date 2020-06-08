Вирусолог Альтштейн: оснований для открытия границ России нет

Уровень эпидемии в России по-прежнему довольно высокий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Медицинских оснований для открытия границ России, чтобы граждане смогли выезжать за рубеж нет. Однако если такое решение приняло правительство РФ, значит, для того были весомые причины. Таким мнением с URA.RU поделился вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия открывает границы для выезда граждан за рубеж на работу и учебу, лечение и уход за родственниками. Также в Россию смогут въезжать иностранцы по медицинским целям. Соответствующие указы уже подписаны.

«Когда власть принимает решения, касающиеся эпидемии, то учитываются медицинские, экономические и политические факторы. И я думаю, правительство знает о данных, которые позволяют открывать границы страны. Однако, на мой взгляд, в медицинских факторах серьезных изменений нет. Конечно, сейчас ситуация несколько лучше, чем пару месяцев назад. Но существенных изменений нет, уровень эпидемии по-прежнему довольно высокий», — объяснил Альтштейн.

По мнению вирусолога, опасаться того, что заболевших в России из-за открытия границ станет больше, не стоит, поскольку процедура въезда в страну будет проходить под строгим контролем. «Вряд ли из стран, где сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка, люди будут спокойно и свободно возвращаться в Россию. Я думаю, их будут как и прежде помещать на карантин и контролировать их состояние. А в целом бояться „завозного“ коронавируса не стоит — у нас и своего полно», — заключил эксперт.

На сегодняшний день в России зафиксировано более 476,6 тысяч заболевших коронавирусом, пишет «Дни.ру». Как ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, вторую волну коронавируса следует ждать уже этой осенью, напоминает «Утро.ру».

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