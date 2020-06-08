Россиянам разрешили поездки за границу

Как заявил Михаил Мишустин, соответствующие указы уже подписаны Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия открывает границы для выезда граждан за рубеж на работу и учебу, лечение и уход за родственниками. Также в Россию смогут въезжать иностранцы по медицинским целям. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Соответствующие указы уже подписаны.

Как напомнил Мишустин, ограничения на въезд иностранцев в страну и выезд большинства россиян за границу были введены в марте, чтобы предотвратить распространение коронавируса. «В правительство поступило много обращений, и власти решили изменить режим ограничений для тех, кому необходимо выехать из России или, наоборот, попасть в нее», — цитирует « Коммерсант » премьера.

С 27 марта на фоне пандемии коронавируса Россия прекратила международное пассажирское авиасообщение, напоминает телеканал 360. А с 30 марта Россия временно закрыла границы.

Ранее стало известно, что Росавиация хочет предложить возобновить авиасообщение с другим странами с 15 июля. По некоторым данным, первыми странами, которые предложит открыть для полетов Росавиация, могут стать государства Европы, Турция, Китай и Южная Корея. Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала россиянам воздержаться от поездок за рубеж.

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