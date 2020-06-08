Поводом для увольнения стали проблемы с «Силой Сибири» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Два топ-менеджера компании «Газпром», причастные к срыву проекта «Сила Сибири», лишились своих должностей. Об этом сообщила интернет-газета Lenta.ru со ссылкой на собственные источники в холдинге. По данным издания, речь идет о сотрудниках 307-го департамента «Газпрома» Андрее Филиппове и Александре Громове, который раньше работал в ЯНАО.

Топ-менеджеры оказались под давлением из-за того, что в публичное поле утекли проблемы, связанные с освоением Чаяндинского месторождения в Якутии. Промысел выступает ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири», идущего в Китай. Филиппова и Громова считают ответственными за сокрытие многочисленных технических нарушений. Lenta.ru называла их причастными к возможному срыву контракта на 1,5 трлн рублей на поставку газа Китаю. Сейчас, по информации газеты, Филиппов «ушел в отпуск, из которого уже не вернется», Громов также лишился работы.

До работы в 307-м департаменте Громов был руководителем блока бурения в «Газпром добыча Ноябрьск». В ЯНАО управленец попал с юга России, где трудился в местном «Газпром бурение Краснодар». Перейдя на повышение в Санкт-Петербург, Громов стал курировать проект «Сила Сибири».

Официально подтвердить увольнение Громова URA.RU не удалось. В «Газпром добыча Ноябрьск» агентству заявили, что топ-менеджер перевелся в головной офис «Газпрома» около полутора лет назад, и на Ямале его дальнейшую карьеру комментировать не могут. В пресс-службу ПАО «Газпром» URA.RU направило запрос, на момент публикации ответ на него не поступил.