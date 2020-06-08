07 июня 2020

За делом уральца, застреленного Росгвардией, проследят москвичи

© Служба новостей «URA.RU»
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Таушанков Лесное клабище похороны
Грабителя похоронили на Лесном кладбище Екатеринбурга Фото: Андрей Гусельников © URA.RU
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Бойцы Росгвардии застрелили магазинного вора при штурме квартиры

В Екатеринбург приехали сотрудники центрального аппарата СК РФ для контроля за расследованием дела, застреленного при штурме квартиры грабителя Владимира Таушанкова. Об этом сообщает источник в следственном органе.

«Расследование дела ведет свердловский СК, но контроль за этим осуществляют москвичи. Это вынужденная мера из-за резонанса. Можно было избежать скандала, если бы информация была доведена до общественности в первый день, но неповоротливая система затянула это на три дня и спровоцировала нездоровый резонанс для по сути обыкновенной бытовухи», — рассказал инсайдер.

Сейчас следователи ждут результатов гистологичесокого исследования. Эта экспертиза, которая займет месяц, позволит ответить на вопрос, в каком состоянии в тот день находился Владимир Таушанков — был ли он в здравом рассудке, не находился ли под действием запрещенных препаратов.

«Присутствие москвичей очень удобно для следствия, — считает адвокат Ольга Кезик. — При любом исходе расследования следователи всегда смогут сослаться на москвичей, или же переложить на них вину».

Как ранее URA.RU сообщало, Таушанков, угрожая ножом, ограбил строительный магазин «Лео». Подрался с пытавшимся его задержать полицейским и заперся в квартире. Позже при попытке задержания полицейскими, он распылил в лицо оперативнику газ из баллончика, после чего был вызван СОБР. При штурме квартиры начал стрелять по бойцам СОБРа из страйкбольного автомата, который внешне не отличается от автоматической винтовки М-16, после чего был застрелен ответным огнем.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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