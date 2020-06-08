Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск », viber-канале « Челябинск » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

URA.RU рассчитало три варианта прогноза: оптимистичный (восстановится тенденция к снижению заболевших), стабильный (если все будет оставаться, как сейчас) и пессимистичный (если рост заражений продолжится). Но, как видно из таблиц, до середины недели при любом развитии ситуации перемен ожидать не стоит. Видимо, из этого же исходят и областные власти. Как сообщил инсайдер URA.RU, каких-то решений по ослаблению ограничительных мер можно ожидать не ранее Дня России, то есть 12 июня.

На этом фоне уже недостаточно превышения числа тестов над нормативом (115-118) и 1352 свободных коек (для первого этапа нужно 1167). Губернатор Алексей Текслер охарактеризовал уровень заболеваемости как стабильно высокий. Пусть даже по большей части за счет пациентов с с инфекцией легкой и средней тяжести, а также «бессимптомников».

В понедельник и вторник, 1 и 2 июня, Rt составлял 1,6 и 1,1 соответственно. Оптимизм внушили четыре последующих дня, когда показатель балансировал на грани 0,-0,9. Однако 7 июня кривая заболеваемости вновь поползла вверх — 1,0; в первый день этой недели соответствующая графа таблицы вновь покраснела — 1,2 при 147 новых заражениях.

Решение об этом принимается на основе цифр, утвержденных Роспотребнадзором. Четыре дня подряд коэффициент распространения инфекции (Rt) должен оставаться ниже 0,8, свободных коек для ковидных больных должно быть больше половины от общего числа, а число тестов на коронавирус — больше 70 на 100 тысяч населения. Коэффициент считается как сумма новых случаев заболевания за последние четыре дня, поделенная на сумму новых случаев за предыдущие четыре дня.

Коэффициент распространения COVID-19 (Rt) в Челябинской области по итогам прошедшей недели вновь ушел в красную зону, не позволяя перейти ко второму этапу снятия ограничений.

Пока результаты тестов не обнадеживают Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно