Игорь Володин обратился в прокуратуру по итогам аудиторской проверки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Счетная палата Екатеринбурга, подконтрольная спикеру гордумы Игорю Володину, подвела итоги проверки в департаменте информполитики мэрии, МБУ «Радио „Екатеринбург“», а также в МАУ «Город». Как говорится в отчете, пиар-блок администрации, контролируемый сейчас вице-мэром Екатериной Куземкой (политический оппонент Володина), в течение последних лет допускал множественные нарушения в обращении с бюджетными средствами.

C 2017-го по 2019 год расходы на подпрограмму по «информированию о деятельности органов местного самоуправления» выросли с 65 миллионов рублей до 108 миллионов, следует из отчета аудиторов, имеющегося в распоряжении URA.RU. «Установлено, что корректировки, вносимые в перечень мероприятий, <…> не обоснованы, информация о влиянии изменений объемов финансирования на достижение запланированных значений целевых показателей отсутствует», — говорится в документе.

Кроме того, установлено, что в 2018 и 2019 годах мэрия неправомерно включила в подпрограмму два дополнительных мероприятия на сумму 1,75 миллиона рублей. Также в отчете идет речь о недостаточном освоении бюджетных средств, что, по мнению Счетной палаты, говорит об «отсутствии надлежащего планирования и финансово-экономического обоснования потребности в бюджетных средствах».

В разговоре с URA.RU Володин заявил, что сегодня он подписал обращение в прокуратуру. «Правоохранительные органы будут принимать решение о возбуждении уголовных дел», — сказал он.

Сама Куземка претензии к ее департаменту считает необоснованными. По ее словам, в документе перечисляются замечания, по которым в ходе проверки «уже были даны исчерпывающие пояснения». «На первый взгляд, в отчете Счетной палаты присутствуют оценочные суждения, не подкрепленные нормативно-правовыми актами», — сказала она, обещав дать более развернутый комментарий, когда ознакомится с отчетом детально. Также Куземка обратила внимание на то, что не может отвечать за нарушения, которые могли быть допущены до мая 2019 года. когда ее назначили на пост вице-мэра.

Ранее URA.RU писало о политическом противостоянии Володина и Куземки. Согласно кулуарным договоренностям между спикером и мэром Александром Высокинским, чиновница должна была покинуть администрацию до 1 июня. Однако отставка сорвалась в последний момент после вмешательства в ситуацию резиденции губернатора.