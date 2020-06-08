В ХМАО назвали сроки возведения объекта, презентованного Путину

Геномная лаборатория станет началом строительства проекта НТЦ в Сургуте Фото: единый сайт официальных органов власти ХМАО

Строительство геномной лаборатории, которую губернатор ХМАО Наталья Комарова презентовала во время недавней встречи президенту РФ Владимиру Путину, может начаться уже через шесть-восемь месяцев. Об этом URA.RU сообщил директор научно-технологического фонда развития Югры Илья Кандаков.

«Я думаю, в ближайшее время совместно с Натальей Владимировной состоится встреча с компанией „Сургутнефтегаз“ по ее возможному участию в этом проекте», — прокомментировал Кандаков. Он также добавил, что возглавляемый им фонд сейчас ведет переговоры и с другими инвесторами, которым интересно создание центра высоких биомедицинских технологий. Среди них один из лидеров российской фарм-индустрии — компания «Фармстандарт», IT-компания «Ланит» и «Внешэкономбанк».

Геномная лаборатория станет первым объектом масштабного проекта по созданию научно-технологического центра в Сургуте. Это научный кластер нефтегазового сектора на площади в 60 гектаров, который должен быть построен в крупнейшем городе в ХМАО за следующие десять лет. Помимо различных лабораторий, научных центров, жилья для научных работников, на территории НТЦ должна появиться еще одна городская набережная, а также несколько дорог. «Общий объем инвестиций, который федерация, округ и город в том числе привлечет — это миллиарды рублей. Не меньше пяти — если говорить про инфраструктурные вещи», — прокомментировал заместитель главы Сургута Алексей Жердев.

Ранее URA.RU сообщало, что проект геномной лаборатории был одобрен главой государства во время недавней видеоконференцсвязи с губернатором ХМАО. Российский президент порекомендовал обратиться к руководству «Сургутнефтегаза» за помощью в финансировании этого проекта.