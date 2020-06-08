Экс-духовник Поклонской атаковал проповедью Путина и его премьера

Отец Сергий записал новое обращение к россиянам Скриншот: с YouTube-канала Всеволода Могучего

Настоятель Среднеуральского женского монастыря и духовник многих российских и уральских VIP схиигумен Сергей (Романов), отправленный митрополитом в скит дожидаться церковного суда, записал новое обращение к россиянам. Свежее выступление старца появилось на канале православного активиста Всеволода Могучева, но через несколько минут было удалено с YouTube. В распоряжении URA.RU осталась копия видеоролика.

Речь отца Сергия посвящена его «любимым» темам — борьба с ИНН и биопаспортами, а также теме его последних проповедей — приходу в Россию сатаны, который через тесты и вакцину от COVID-19 поработит русский народ. По версии монаха, стоит за всем этим всемирный заговор евреев.

Главное отличие нового выступления отца Сергия — открытая критика руководства страны, включая президента Владимира Путина, главу правительства Михаила Мишустина, а также мэра Москвы Сергия Собянина (ранее это звучало завуалированно). Так, президента России старец упрекает в том, что он «подписал все документы, касающиеся идентификации личности, биометрии (видимо, имеется в виду закон о единой базе данных россиян).

Он предлагает россиянам жаловаться в силовые структуры. «Напишите заявление … в ФСБ, прокуратуру, полицию, следственный комитет о привлечении к ответственности … (перечисляются руководители государства) и на весь депутатский корпус, Совет Федерации и всех, кто участвовал во внедрении цифровой идентификации, искусственного интеллекта, биометрических документов». В речи схиигумена звучат также призывы к военнослужащим, поскольку «Враг уже в России». «Офицерам-солдатам быть в боевой готовности», — командует отец Сергий.

Екатеринбургская епархия лишила отца Сергия права проповедовать после того, как он предал анафеме сторонников «беззаконной изоляции» и призвал верующих призвал выходить на улицы. Старец ушел в заточение, но затем вышел из него и записал новое выступление, в котором заявил, что через вакцину от COVID людям будут вживлять чипы, которые убьют народ. После этого РПЦ объявила о церковном суде над монахом, а полиция — о том, что усмотрела в его речах признаки экстремизма. Теперь прокуратура возбуждает против него административное дело.