Москвичи отреагировали на снятие карантина в столице. «Ты чего наделал». Подборка мемов

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Пятьдесят шестой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, люди на улице, масочный режим, коронавирус, режим самоизоляции
К снятию карантинных мер москвичи отнеслись по-разному Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

На решение мэра Москвы Сергея Собянина о снятии режима самоизоляции жители столицы отреагировали по-разному. Если одни начали готовиться к долгожданным разрешенным прогулкам, то другие решили выразить весь спектр своих эмоций через мемы. Шедевры творческих и не лишенных иронии россиян — в подборке URA.RU.

Ранее Собянин заявил, что с 9 июня в Москве отменяются самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок. «Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни», — отметил мэр столицы, уточнив, что все основные ограничения снимут в июне при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер.

Это объявление вызвало широкие обсуждения и появление новых мемов в соцсетях.

Фото: Twitter
Фото: «Вконтакте»
Особенно москвичей порадовала отмена пропускного режима
Фото: «ВКонтакте»
Фото: «ВКонтакте»
Фото: «ВКонтакте»
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Фото: «ВКонтакте»
Фото: Twitter

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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