На решение мэра Москвы Сергея Собянина о снятии режима самоизоляции жители столицы отреагировали по-разному. Если одни начали готовиться к долгожданным разрешенным прогулкам, то другие решили выразить весь спектр своих эмоций через мемы. Шедевры творческих и не лишенных иронии россиян — в подборке URA.RU.
Ранее Собянин заявил, что с 9 июня в Москве отменяются самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок. «Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни», — отметил мэр столицы, уточнив, что все основные ограничения снимут в июне при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер.
Это объявление вызвало широкие обсуждения и появление новых мемов в соцсетях.
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