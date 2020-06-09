Рогозин рассказал о насмешках США после запуска Crew Dragon

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Ранее владелец американской компании Space X Илон Маск после успешного запуска американской ракеты Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon прокомментировал шутку главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о том, что без России США будет доставлять космонавтов на МКС с помощью батутов. В ходе пресс-конференции, посвященной старту корабля, Маск заявил о том, что «батут работает».

«Когда же нашим партнерам все-таки удалось провести успешное испытание, ничего, кроме шуток и насмешек в наш адрес, мы не услышали», — отметил Рогозин. По его словам, российские инженеры в последние годы продолжали модернизировать самый надежный в мире пилотируемый корабль Crew Dragon. Он добавил, что в США могли бы поблагодарить и за то, что в ответ на санкции Россия не стала поддаваться эмоциям и сохранила сотрудничество в космосе.

Вместо благодарности за доставку американских астронавтов на «Союзах» Роскосмос слышал в свой адрес лишь насмешки. Об этом написал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в колонке для Forbes.

В США должны быть благодарны за то, что РФ не поддалась эмоциям и сохранила сотрудничество в космосе, сказал Дмитрий Рогозин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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