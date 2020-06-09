Девочка пропала 8 июня Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В поселке Лемзер Березниковского района (Пермский край) ищут двухлетнюю девочку, которая пропала 8 июня. Об этом сообщил поисковый отряд им. Ирины Бухаровой.

«Ребенок гулял во дворе, родители немного отвлеклись, после чего увидели, что ребенок пропал», — рассказали URA.RU в поисковом отряде. На данный момент специалисты и добровольцы отряда работают на местности. «Дом девочки находится рядом с лесом», — цитирует 59.ru знакомых семьи ребенка.

Девочку начали искать 8 июня. На данный момент отряд продолжает формировать экипажи для помощи в ее поиске. Приметы пропавшей: рост 85 см, светлые волосы до плеч, светлые глаза. Девочка была одета в белую футболку, красные шорты, розовые галоши-шлепанцы.

Ранее на севере Пермского края пропал 10-летний мальчик. После прогулки с друзьями 3 июня он решил возвращаться домой на велосипеде через лес и заблудился. Его нашли 6 июня. Мальчик сразу был госпитализирован.