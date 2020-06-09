08 июня 2020
07 июня 2020

Двухлетняя девочка пропала в пермском поселке. Семья живет рядом с лесом

© Служба новостей «URA.RU»
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Участок под новый зоопарк в Индустриальном районе. Пермь, мусор, лес
Девочка пропала 8 июня Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В поселке Лемзер Березниковского района (Пермский край) ищут двухлетнюю девочку, которая пропала 8 июня. Об этом сообщил поисковый отряд им. Ирины Бухаровой.

«Ребенок гулял во дворе, родители немного отвлеклись, после чего увидели, что ребенок пропал», — рассказали URA.RU в поисковом отряде. На данный момент специалисты и добровольцы отряда работают на местности. «Дом девочки находится рядом с лесом», — цитирует 59.ru знакомых семьи ребенка.

Девочку начали искать 8 июня. На данный момент отряд продолжает формировать экипажи для помощи в ее поиске. Приметы пропавшей: рост 85 см, светлые волосы до плеч, светлые глаза. Девочка была одета в белую футболку, красные шорты, розовые галоши-шлепанцы.

Ранее на севере Пермского края пропал 10-летний мальчик. После прогулки с друзьями 3 июня он решил возвращаться домой на велосипеде через лес и заблудился. Его нашли 6 июня. Мальчик сразу был госпитализирован.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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