Из мэрии Кургана уволился директор развития городского хозяйства Вадим Лютиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из администрации города Кургана уволился директор развития городского хозяйства Вадим Лютиков. Из объяснений причин ухода инсайдеры сделали вывод, что он устал от непонятных требований начальства. Об этом URA.RU рассказал источник, увольнение подтвердили в мэрии.

«Вадим Вячеславович [Лютиков] не работает с понедельника. Обязанности руководителя департамента исполняет замдиректора Сергей Герасименко», — пояснили в администрации.

Со слов инсайдера, Лютиков ушел, потому что устал от непонятных требований высшего руководства. «Он сказал, что его все достало и пусть начальство само делает, что им надо. Написал заявление на увольнение по собственному желанию», — рассказал источник. Он пояснил, что пока не знает, куда Лютиков пойдет работать, но уверен, что другую должность он найдет без труда.

В пресс-службе мэрии получить оперативные комментарии URA.RU не удалось. Номера сотового телефона Лютикова в распоряжении редакции нет, вопрос, направленный ему в соцсети остался непрочитанным.

Лютиков родился в 1985 году. С отличием окончил Курганский госуниверситет по специальности «организация и безопасность движения». После окончания вуза работал в МУП «СДП». Прошел путь от инженера-геодезиста до начальника отдела, а затем — до директора. В должности директора департамента развития городского хозяйства Лютиков проработал ровно год.

Таким образом, у трех департаментов из шести в мэрии нет назначенных руководителей. В начале апреля ушел директор департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Павел Комогоров. Обязанности руководителя там временно исполняет Ульяна Иванова. Также в апреле должность покинула директор департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Елена Иванова. В мае из администрации Кургана уволился управделами Сергей Заскалькин.