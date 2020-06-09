Глава курганского района не сработался с губернатором и ушел

Губернатор Курганской области Вадим Шумков (справа) присутствовал на инаугурации главы Звериноголовского района Михаила Шейгеца (слева) в октябре 2018 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пост главы Звериноголовского района в Курганской области, как и предсказывали инсайдеры URA.RU, покинул Михаил Шейгец. Об этом агентству сообщили источники из числа политиков с объяснением, что мэр не сработался с губернатором Вадимом Шумковым.

«Жесткий стиль руководства губернатора выдерживает далеко не всякий глава. Тратить здоровье на работе не все согласны. Тем более район не из самых благополучных, проблем хватает», — говорит источник.

В качестве примера внутренних сложностей Звериноголовского района инсайдер приводит — нехватку врачей (за год обеспеченность медиками на 10 тысяч населения снизилась на 3 единицы), убыль населения (коэффициент рождаемости — 11, смертности — 21,7), официальная безработица около 6%, сложности с бюджетом — расходная часть постоянно увеличивается.

Инсайдер говорит, что изначально предполагалось, что место руководителя займет замглавы по сельскому хозяйству Иван Баландин, но он отказался от предложения возглавить район. В итоге полномочия руководителя сейчас исполняет первый заместитель главы Звериноголовского района Олег Курочкин. Информацию URA.RU подтвердили в приемной главы. Поговорить с Курочкиным агентству не удалось. На момент звонка новый руководитель района вел совещание.

Получить комментарии Михаила Шейгеца URA.RU не удалось. По имеющемся в редакции номеру телефона не удалось дозвониться. В пресс-службе губернатора пояснили, что о причинах ухода Шейгеца сотрудникам департамента информационной и внутренней политики ничего не известно. А разговоры о том, что экс-глава и губернатор «не сработались», пресс-служба не комментирует.

Глава Звериноголовского района Михаил Шейгец был переизбран в октябре 2018 года. Срок его полномочий истекал в 2023 году.