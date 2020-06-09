Уход с поста директора департамента развития городского хозяйства Кургана Вадима Лютикова (справа) спровоцировал разговоры о новых отставках в мэрии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сразу несколько источников рассказали URA.RU о том, что глава Кургана Андрей Потапов написал заявление об увольнении. Причиной инсайдеры называли неожиданную отставку директора департамента развития городского хозяйства Вадима Лютикова. Официально при этом власти информацию не подтверждают.

«Еще накануне вечером мэр [Андрей Потапов] был очень расстроен. Увольнение Лютикова стало для него крайне неожиданным. Утром, говорят, Потапов написал заявление. Но хочется надеяться, что он все же передумает. Иначе с кем работать?» — рассказал инсайдер из правительственного окружения.

Другой источник из сферы коммунального хозяйства добавил, что он также располагает информацией о намерении главы города уйти с поста. «Лютиков отвечал за строительство дорог, благоустройство. Обладал огромным опытом. Без него мэру действительно будет сложно. Но если Потапов подал заявление, то не передумает», — считает источник.

С его слов, на грани ухода с поста находится и первый заместитель главы города Андрей Жижин. Он якобы написал заявление с открытой датой. При этом инсайдеры не исключают, что в разгар ремонтов дворов и дорог, в период выборных кампаний областные власти предпримут все усилия, чтобы избежать подобных отставок. «Губернатор [Курганской области Вадим Шумков], как мы видим постоянно в Instagram, курирует работу Потапова и его подчиненных. Так что он наверняка в курсе кадровых перестановок», — поделился источник.

В пресс-службе правительства региона URA.RU ответили: «Это не имеет отношения к деятельности департамента информационной и внутренней политики». В пресс-службе мэрии разговоры от отставке главы города и его первого зама назвали «полной ерундой». «Я официально заявляю, что ни Андрей Юрьевич Потапов, ни Андрей Валентинович Жижин не писали заявления об увольнении. Оба руководителя — глава города Кургана и первый заместитель — находятся на рабочих местах и работают по утвержденному графику», — отметили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что у трех департаментов мэрии из шести нет назначенных руководителей. В начале апреля ушел директор департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Павел Комогоров. Обязанности руководителя там временно исполняет Ульяна Иванова. Также в апреле должность покинула директор департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Елена Иванова. В мае из администрации Кургана уволился управделами Сергей Заскалькин.