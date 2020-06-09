08 июня 2020

В ХМАО продлен режим самоизоляции

© Служба новостей «URA.RU»
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Лето в городе. Сургут, пешеходный переход, маска медицинская, социальная дистанция, самоизоляция
Жители ХМАО еще как минимум две недели будут жить в условиях ограничений из-за коронавируса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО продлен режим самоизоляции до 23 июня. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент URA.RU.

«Пока условия не благоприятствуют снятию режима самоизоляции, он будет продлен до 23 июня», — заявила губернатор ХМАО. Она также добавила, что сейчас коэффициент распространения инфекции в регионе равен единице. А дня начала снятия ограничений он должен быть меньше этого показателя. Два других показателя — количество проводимых тестов на COVID-19 среди населения и свободного коечного фонда — соответствуют федеральным требованиям.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО за последние сутки выявлено 149 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером оказался Нефтеюганск — там заболели 43 человека.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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